Dramma in strada: travolta dopo avere fatto la spesa, muore

Daniela Sconfienza, 51 anni, di Susa, a lungo titolare della tabaccheria di via XX Settembre in paese, è morta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 marzo 2018, investita da un'auto mentre stava attraversando corso Stati Uniti, davanti al supermercato Lidl, non distante da casa.

A travolgerla è stata una Fiat Panda guidata da un italiano di 85 anni residente a Sant'Antonino di Susa, che si è fermato ed è sceso dall’auto per soccorrerla subito dopo l’impatto.

La vittima, che è morta poco dopo sul posto, aveva appena fatto la spesa. Non è chiaro se stesse attraversando sulle strisce pedonali.

Ad accertare quanto accaduto sarà la polizia locale, che sta cercando testimoni dell'incidente.