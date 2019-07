Inseguimento all'alba: si schianta contro un'auto e un bus, aggredisce i poliziotti e sviene

Inseguimento nella notte di sabato 13 luglio 2019 a Borgo Po, conclusosi con un incidente che ha visto coinvolta la vettura in fuga, una seconda auto e un bus.

Poco dopo le 5 una volante della polizia ha notato una Volkswagen Golf sfrecciare in piazza Vittorio Veneto. Raggiunta l’auto i poliziotti hanno intimato l’alt al conducente, che però ha svoltato repentinamente in corso Moncalieri e tentando di far perdere le proprie tracce per sottrarsi al controllo.

Dopo aver oltrepassato un semaforo rosso e zigzagato tra le auto ad alta velocità la vettura ha urtato un altro veicolo e poi un mezzo pubblico della linea 66, vuoto vista l'ora.

Sceso dall’auto e raggiunto dai poliziotti che volevano sincerarsi delle sue condizioni di salute, il conducente, un belga di 35 anni, li ha colpiti con calci e pugni. Poi si è improvvisamente accasciato per terra ed è stato trasportato in ospedale in condizioni apparentemente gravi. Comunque è in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Verrà multato per le innumerevoli violazioni al codice della strada.

Non gravi il conducente dell'altra auto e un poliziotto colpito dal fuggitivo.