Scontro tra due auto, poi una piomba contro il semaforo: conducente in ospedale

Brutto incidente fortunatamente senza conseguenze gravi nella prima serata di oggi, mercoledì 21 agosto 2019 in corso Grosseto angolo via Casteldelfino.

Una Dacia station wagon si è scontrata con una Fiat Panda (la dinamica è ancora da accertare) e poi ha terminato la propria corsa contro un semaforo.

Ferito in modo non grave il conducente della vettura familiare, che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco in quanto l'auto era alimentata a gpl ed è stato necessaria la procedura di messa in sicurezza.

Forti problemi di traffico nella zona, già fortemente provata dal cantiere di ristrutturazione del corso.