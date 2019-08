Auto si scontra con un bus e perde una ruota che schizza via: due feriti

Brutto incidente, fortunatamente con conseguenze non gravi per le persone, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 agosto 2019, in corso Giulio Cesare angolo corso Emilia.

Una Lancia Ypsilon e un bus della linea 51 Gtt si sono scontrati per cause da accertare. Nell'urto la vettura ha perso una ruota che ha sfiorato il parabrezza del mezzo pubblico.

L'incidente ha provocato due feriti (uno sull'auto e uno sul bus) entrambi non gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che li hanno trasportati all'ospedale Giovanni Bosco, i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli, la polizia locale, a cui spetterà stabilire la dinamica, e i tecnici Gtt.

Le linee 4, 11 e 51 Gtt sono state deviate su percorsi alternativi fino alla rimozione dei veicoli.