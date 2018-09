Tamponamento tra tre auto, una viene divorata dalle fiamme: è caccia a un veicolo pirata

Tamponamento in corso Trapani all’angolo con corso Trattati di Roma, di fronte al parco Ruffini, poco prima delle 18 di lunedì 10 settembre. Il sinistro ha visto coinvolte tre auto che si sono scontrate. Tutte procedevano in direzione di corso Siracusa. Nessun conducente è rimasto ferito.

A seguito dell’impatto, causato da un'auto non identificata che è fuggita, una Renault Clio ha prima tamponato una Fiat Marea e poi ha preso fuoco finendo distrutta. La giovane conducente dell’auto in fiamme è riuscita a mettersi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale che dovrà raccogliere le testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente e trovare elementi utili all'identificazione dell'auto che è fuggita.

