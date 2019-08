Scontro frontale tra moto e auto: due centauri sbalzati via per diversi metri, sono gravi

Una coppia di fidanzati italiani, lui di 31 anni di Savona (anche se abita a Torino) e lei di 27 anni di Moncalieri, è rimasta ferita in modo molto grave in un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 18 agosto 2019, in via Buffa a Nichelino, proprio davanti all'agriturismo Giardino dei Sapori.

La moto su cui viaggiavano si è schiantata violentemente contro una Fiat Panda guidata da una donna, che procedeva nel senso opposto rispetto al loro.

Una prima ricostruzione di alcuni testimoni: l'auto stava svoltando a sinistra per entrare dentro l'agriturismo quando due ruote l'ha urtata nell'angolo anteriore sinistro e i due centauri sono stati sbalzati a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto. L'uomo è rimasto incastrato in una rete, la ragazza è finita contro un palo di un terreno vicino.

Sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Cto di Torino. Le loro condizioni sono gravi. Lui ha perso la gamba sinistra, mentre i medici gli hanno salvato l'altra che però ha due fratture. Lei ha riportato la frattura di un femore. La conducente dell'auto è stata trasportata all'ospedale di Moncalieri in stato di choc.

L'incidente è stato rilevato dai carabinieri di Nichelino e Moncalieri, che hanno dovuto chiudere la strada per permettere i soccorsi dei feriti.