Scontro frontale sul rettilineo: morti entrambi i conducenti

Terribile incidente con due vittime sulla statale 25 del Moncenisio davanti allo stabilimento della Raicam di Bruzolo nella prima serata di oggi, giovedì 5 marzo 2020.

Si è trattato di uno scontro frontale tra due auto. Michele Conia, 58enne residente a Sant'Ambrogio di Torino, che guidava una Opel Meriva che viaggiava in direzione di San Didero e ha perso il controllo del veicolo, è morto sul colpo. Nell'altra corsia, in direzione di Vernetto, viaggiava una Fiat Punto guidata da Maicol Sibille, 36enne di Susa, trasportato all'ospedale di Susa in condizioni gravi. Qui è deceduto anche lui poco dopo l'arrivo in pronto soccorso.

Completamente distrutti i due veicoli, su cui sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Susa e i sanitari del 118.