Camion esce di strada e si ribalta nella scarpata: conducente in ospedale

Un 51enne italiano residente a San Maurizio Canavese è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto 2019, sull'autostrada Torino-Savona a Bra (Cuneo).

Stava viaggiando con il suo camion in direzione della Liguria quando, per cause da accertare, il mezzo è uscito di strada ribaltandosi nella scarpata. Lui è comunque riuscito a uscire, aiutato dai sanitari del 118. Sul posto è atterrato anche l'elisoccorso, ma il ferito è stato trasportato in ospedale all'ospedale di Savigliano (Cuneo). Le sue condizioni non sono preoccupanti.

Per la messa in sicurezza e il recupero del veicolo sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Carmagnola e permanenti di Cuneo.

L'incidente è stato rilevato dalla polizia stradale di Mondovì (Cuneo).