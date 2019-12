Ragazzo in monopattino si scontra col portellone del bus: trasportato in ospedale, è grave

Incidente nella serata di oggi, venerdì 6 dicembre 2019, tra un ragazzo di 25 anni in monopattino e un bus della compagnia privata Hermes in via Falcone.

Il giovane è stato trasportato all'ospedale Cto. Le sue condizioni sono gravi.

Secondo una primissima ricostruzione, il giovane si sarebbe scontrato contro il portellone del mezzo pubblico che è stato aperto da un ladro mentre i due autisti erano impegnati uno a dormire sul mezzo e l'altro a fare le pulizie fuori. Nel vano erano contenuti i loro effetti personali.

L'incidente è stato rilevato dalla polizia locale. Il malvivente è fuggito facendo perdere le proprie tracce.