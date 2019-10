Auto contro moto, la conducente della vettura era ubriaca. Giovanissimo centauro in ospedale

Un 16enne italiano di Leini è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale al Cto di Torino dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 27 ottobre 2019, in via Beltrama a Lombardore.

Più o meno davanti al civico 18, la sua moto Gilera 125 si è scontrata, con dinamica da accerare, con una Fiat Panda guidata da un'italiana di 39 anni di Front.

La donna è poi risultata positiva all'alcoltest a cui l'hanno sottoposta i carabinieri della compagnia di Venaria Reale e per questo è stata denunciata.