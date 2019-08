Tir frena in vista del casello e rimane di traverso: bloccate le porte del Telepass

Caos nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 agosto 2019, al casello autostradale di Avigliana Ovest, sulla Torino-Frejus, in direzione della città.

Un tir ha frenato all'improvviso mentre stava per imboccare le porte del Telepass. L'arresto è stato talmente brusco che il mezzo pesante è rimasto di traverso bloccando due delle corsie. Fortunatamente in quel momento non stava arrivando alcun altro autoveicolo e così si è potuto parlare soltanto di un piccolo disagio per coloro che hanno dovuto attraversare il casello.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Susa e un'autogru del servizio stradale Romoli, che ha provveduto alla lunga e complessa rimozione del mezzo pesante.