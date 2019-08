Auto si scontra con un camion in autostrada: due restano intrappolati nelle lamiere, sono gravissimi

Due anziani torinesi sono rimasti feriti in modo gravissimo in un incidente avvenuto sull'autostrada Torino-Milano all'altezza dell'area servizio Villarboit Nord, nel Vercellese, tra gli svincoli di Balocco e Greggio, in direzione della Lombardia, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto 2019.

Sono rimasti intrappolati tra le lamiere per un'ora dopo che l'auto su cui viaggiavano si è scontrata con un camion poco prima delle 14. Ferito in modo più lieve un terzo passeggero dell'auto.

Il conducente, un novantenne, e una donna che era in auto, dopo essere stati liberati dai vigili del fuoco di Vercelli e di Santhià, sono stati soccorsi dall'équipe medica del 118 e trasportati all'ospedale di Novara dove sono stati ricoverati in rianimazione. La prognosi è riservata. Il ferito più lieve è finito invece all'ospedale di Vercelli.

L'incidente è stato rilevato dalla polizia stradale di Novara.