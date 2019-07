Tir tampona auto in corsia d’emergenza: donna morta, feriti i due figli piccoli

Una donna, di cui non sono ancora note le generalità, è morta in un incidente avvenuto sull'autostrada Torino-Monte Bianco in direzione del capoluogo piemontese, nel tratto compreso tra Quincinetto e Ivrea, nella prima serata di oggi, sabato 27 luglio 2019. Un tir ha tamponato la sua Fiat Punto ferma in corsia d'emergenza.

I sui figli di sei e un anno sono rimasti feriti e sono stati caricati dall'elisoccorso atterrato sul posto.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la polizia stradale di Torino e i tecnici dell'Ativa. L'autostrada è stata chiusa nel tratto interessato dall'incidente.

