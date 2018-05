Auto contro scooter, centauro finisce in ospedale

Incidente nel pomeriggio di oggi in via Nizza angolo via Cellini, dove intorno alle 16,30 si sono scontrate un'auto e uno scooter.

Ad avere la peggio è stato il conducente del ciclomotore, che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Mauriziano. Le sue condizioni, comunque, non dovrebbero essere gravi.

L'incidente, che ha provocato lunghe code su via Nizza in entrambi i sensi di marcia, è stato rilevato dalla polizia locale.