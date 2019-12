Scontro all'incrocio: ferita una coppia, distrutta una fioriera. Sequestrata auto senza assicurazione

Due feriti e un fioriera distrutta in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 dicembre 2019, all'incrocio tra via Amendola e via Casalegno a Nichelino.

A scontrarsi sono state una Peugeot 206 guidata da un 30enne che procedeva in via Amendola e una Fiat Punto guidata da una 60enne che viaggiava in via Casalegno.

La prima vettura ha urtato la seconda sulla fiancata sinistra. L'impatto violentissimo ha fatto esplodere tutti gli airbag laterali della Punto che è stata sbalzata sulla fioriera di mattoni a bordo strada.

Le due persone a bordo del vettura, la donna e suo marito, sono stati trasportati all'ospedale Santa Croce di Moncalieri in condizioni non gravi.

Il conducente della Peugeot 206 è risultato negativo all'alcoltest ma circolava con il veicolo sprovvisto di assicurazione e di revisione che, per questo, è stato sequestrato.

Gli agenti della polizia locale hanno anche comminato al conducente verbali per oltre mille euro. Stanno anche lavorando per stabilire la dinamica precisa ma i primi riscontri portano verso la manovra azzardata compiuta dalla Peugeot.