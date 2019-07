Auto si schianta contro il cordolo della pista di pattinaggio: donna non grave, ma ubriaca

Pauroso incidente, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 26 luglio 2019, in piazza Sofia.

Per cause al vaglio degli agenti della polizia locale di Torino, una Peugeot 207, che stava procedendo da via Sandro Botticelli, si è schiantata contro il cordolo della pista di pattinaggio.

A bordo dell'auto una donna di 48 anni, di nazionalità italiana, portata d'urgenza in ambulanza dal 118 all'ospedale Giovanni Bosco in codice rosso, in stato di totale incoscienza.

Solo per un miracolo, in quel momento nella pista non c'era nessuno: solitamente, infatti, come dicono alcuni residenti accorsi in strada, a quest'ora è pieno di bambini che giocano a pallone o praticano il pattinaggio. Il grande caldo ha evitato il peggio.

Prima di perdere conoscenza, la donna ha detto di sentirsi male e di aver avuto un infarto. Probabilmente non è stato così. La donna è tornata cosciente in ospedale. I medici hanno riferito di averla trovata in stato di completa ubriachezza.