Due auto si scontrano sul solito ponte: un bambino piccolo e i due conducenti in ospedale

Incidente, attorno a mezzogiorno, lungo il ponte VIII Agosto a Settimo Torinese. Due le auto che sono entrate in collisione, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale di Settimo.

Da una parte una Renault Capture, che si stava dirigendo verso Settimo centro. Dall'altra una Lancia Ypislon, che viaggiava in direzione opposta, a bordo della quale c'era un bambino di soli 3 mesi.

I due conducenti e il bambino sono stati trasportati all'ospedale di Chivasso per gli accertamenti clinici del caso. Il bambino non dovrebbe essersi fatto nulla, visto che è stato monitorato e controllato dall'equipe medica già sul luogo dell'incidente.

Disagi alla viabilità per oltre un'ora in entrambe le direzioni di marcia.