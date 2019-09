Autocarro e moto si scontrano nella via trafficata: centauro ricoverato in ospedale

Incidente, nel pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre 2019, in via Torino 228 a Nichelino.

A scontrarsi un motociclo e un autocarro che trasportava frutta e verdura. Il sinistro è avvenuto all'altezza della stazione ferroviaria cittadina.

Secondo la ricostruzione da parte della polizia locale, l'autocarro che procedeva su via Torino - in direzione del centro città - mentre era in procinto di svoltare a sinistra per entrare in un deposito è stato urtato violentemente dal motociclo, che stava procedendo nella stessa direzione dell'altro mezzo.

A seguito dell'impatto, l'uomo in sella alla moto è stato sbalzato violentemente a terra, con il motociclo che rimaneva incastrato sotto un veicolo in sosta.

Il centauro è stato portato cosciente al Cto in codice giallo.