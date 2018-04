Scontro auto-moto in tangenziale: due persone finiscono in ospedale

Traffico in tilt, questo pomeriggio, lunedì 23 aprile 2018, attorno alle 16.30, lungo la tangenziale di Torino, in direzione sud, all'altezza del km 24+400, nel Comune di Rivoli, all'altezza dello svincolo di corso Allamano.

Una Kia Sportage e una Honda Cbf 500 sono entrate in collisione in corsia di accelerazione.

Ad avere la peggio sono stati i due in sella alla moto, trasportati per fortuna in codice verde all'ospedale San Luigi di Orbassano.

Sul posto gli agenti della polizia stradale della sottosezione di corso Giambone per i rilievi del caso e gli uomini di Ativa per la gestione del flusso veicolare.