Con l’auto contro il pilastro di una passerella: conducente ferito, provinciale chiusa

Un incidente avvenuto prima delle 20 di giovedì 27 giugno sulla provinciale 222, la circonvallazione di Rivarolo Canavese, ha provocato la chiusura di un tratto di strada con conseguente deviazione del traffico in centro paese.

L’incidente

Un camionista 55enne di Lusigliè, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat Croma ed è andato ad impattare contro un pilastro della passerella in legno, inutilizzata da anni, che porta dal centro di Rivarolo al torrente Orco. L’uomo era diretto verso il centro di Rivarolo e con la sua auto ha invaso la corsia opposta prima di andare a sbattere contro il pilastro. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro, in quel momento non vi era alcun veicolo in transito nel senso contrario di marcia. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario della Croce Rossa di Rivarolo e trasportato all’ospedale di Cuorgnè. Le sua condizioni non sarebbero gravi. Illeso il cagnolino Rocky che era in auto insieme a lui.

Provinciale chiusa

Sul posto, per i rilievi del sinistro, sono arrivati i carabinieri di Rivarolo. A raggiungere il luogo dell’incidente sono stati anche i vigili del fuoco di Ivrea, il sindaco di Rivarolo Alberto Rostagno e il vicesindaco Francesco Diemoz insieme ad alcuni tecnici per valutare l’eventuale rimozione del mezzo in totale sicurezza, senza intaccare la stabilità della passerella.

Il traffico sulla provinciale è stato interrotto per circa un’ora in attesa delle verifiche dei tecnici poi il tratto di strada è stato chiuso in maniera definitiva a tempo indeterminato in attesa di una decisione. Il tratto di provinciale rimarrà chiuso almeno fino all’intera giornata di venerdì 28 giugno.

Le parole del sindaco Alberto Rostagno

