Frontale tra auto e scooter all'incrocio: centauro morto sul colpo

Un italiano di 45 anni residente a Chieri è morto un un incidente avvenuto in strada Genova a Moncalieri nella serata di oggi, venerdì 26 ottobre 2018.

Il sua scooter si è scontrato frontalmente per cause da accertare con una Volkswagen Lupo il cui conducente è stato trasportato all'ospedale di Moncalieri in condizioni non gravi.

L'incidente è stato rilevato dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari delle ambulanze.

L'incrocio con via Duca d'Aosta, all'altezza del civico 240, è regolato da un semaforo. L'auto ha svoltato a sinistra quando, nel senso opposto, stava arrivando la moto.

Gallery