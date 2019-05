Vuole superare la coda, ma colpisce un camion e poi una macchina: e l'auto prende fuoco

E' solo grazie al tempestivo intervento di alcuni residenti che poco fa, verso le 12.30 di lunedì 27 maggio 2019, si è evitata la tragedia a Castellamonte, nella frazione di Sant'Antonio, lungo la provinciale 222 che collega Castellamonte a Ozegna, poco prima svincolo Pedemontana.

Perchè una ragazza di 22 anni, residente a Castellamonte, ha rischiato la morte dopo che la sua auto, una Opel Corsa - diretta verso Ozegna - ha preso fuoco dopo un un incidente frontale.

La giovane stava provando a superare una colonna d'auto, sempre in direzione di Ozegna, quando ha toccato un camion della Teknoservice, l'azienda che si occupa della raccolta differenziata. Dopo l'impatto, la Opel si è intraversata. In quegli stessi istanti, in direzione di Castellamonte, ecco sopraggiungere una Kia Sportage, condotta da un 36enne di Castellamonte.

Il frontale è stato inevitabile, con la Opel che, come detto, ha preso fuoco. La 22enne è stata estratta dalle lamiere e portata in un cortile di un'abitazione, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso.

Sul posto, l'elisoccorso e due ambulanze 118, i carabinieri di Castellamonte e Rivarolo e i vigili del fuoco di Ivrea.

La ragazza è stata stabilizzata prima di essere elitrasportata al Cto: per fortuna è sveglia e cosciente. Se la caverà con 40 giorni di prognosi per una frattura alla spalla e un lieve trauma cranico. Il 36enne, invece, ha riportato una trauma facciale e diverse ferite agli arti: ora è ricoverato a Ivrea.

La strada è rimasta chiusa per tutto il tempo necessario al recupero dei mezzi coinvolti nell'incidente.

