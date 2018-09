Incidente all’incrocio, si scontrano due auto: un ferito

Incidente intorno alle 15 di mercoledì 12 settembre a Nichelino in strada Debouchè, in prossimità della biforcazione per via Nenni. Due auto, entrambe Fiat Cinquecento, si sono scontrate forse per una mancata precedenza, ma sarà la polizia municipale a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

In zona il traffico ha subito qualche rallentamento. A seguito dell’urto una persona è rimasta ferita, non in maniera seria, ed è stata trasferita in ospedale per le cure del caso.