Perde il controllo della moto lungo la statale: centauro gravissimo in ospedale

Grave incidente stradale, quest'oggi, domenica 12 luglio 2020, lungo la statale 24, nel territorio di Cesana Torinese.

Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Susa, un centauro è rimasto coinvolto in un incidente autonomo, all’altezza del distributore di benzina Erg.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118. Il personale sanitario, dopo averlo stabilizzato, lo ha poi portato al Cto di Torino in codice rosso: intubato, ha un trauma cranico e toracico e ha subìto la frattura del bacino. La prognosi è riservata.