Addio a Giuseppe, il papà con la passione della auto storiche, e alla figlia Nicole

Solamente quattro mesi fa aveva festeggiato, assieme a sua moglie Consiglia La Malva, l'arrivo della seconda figlia.

Per Giuseppe Pennacchio, 42enne di Orbassano, quella seconda bambina voleva dire una famiglia ancora più grande, con tanti progetti e sogni da realizzare.

E invece, domenica mattina, 15 settembre 2019, ha trovato la morte assieme a sua figlia Nicole, di sei anni, nell'incidente avvenuto sul raccordo Torino-Pinerolo. Per l'accaduto il conducente dell'altra auto è stato indagato per omicidio stradale.

Giuseppe e Consiglia sono entrambi originari di San Sossio Baronia, piccolo paese in provincia di Avellino. Ma il destino è davvero incredibile, visto che si sono conosciuti a Torino, dove si erano trasferiti in cerca di lavoro.

Dopo aver conseguito il diploma e aver lavorato in una ditta di termoidraulica di Treviso, Giuseppe aveva coronato il sogno di mettersi in proprio. Poi il matrimonio a San Sossio Baronia, la nascita delle due figlie dopo il trasferimento a Orbassano.

E fra le tante cose in comune, anche la loro passione per le auto storiche e per le vecchie Mini Cooper, ovvero le auto che stavano usando domenica mattina, mentre erano diretti con le loro figlie ad un raduno a Macello, nel Pinerolese.

Una passione smisurata per le auto d'epoca, tant'è che in casa Giuseppe e Consiglia custodiscono centinaia di modellini in scala, da collezione.

La notizia della morte di Giuseppe è arrivata, in poche ore, anche in Campania. Quella terra che è sempre rimasta nel suo cuore, e dove ancora aveva sua madre, che proprio ad agosto era andato a trovare, trascorrendo con lei e la famiglia un periodo di vacanza e di relax.

Ma anche ad Orbassano, dove nessuno riesce a credere che non ci sia più. E, con lui, la sua adorata figlia Nicole.