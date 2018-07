Auto si scontra contro una bicicletta: il ciclista è morto

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 luglio 2018, in corso Svizzera angolo corso Regina Margherita.

Intorno alle 18, una Opel Corsa è si è scontrata con un torinese di 81 anni, Emilio Antronaco, che era in sella ad una 'graziella' ed è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi.

Stante la ricostruzione degli uomini della polizia locale, alla guida della Opel Corsa, che era diretta verso corso Appio Claudio, c'era una donna, rimasta illesa.

Non è ancora chiaro, invece, in quale direzione stesse procedendo l'uomo in sella alla bici.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

