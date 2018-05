Tragedia lungo la provinciale. Frontale tra due auto: tre persone morte

E' di tre morti il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto questa sera, sabato 5 maggio, poco dopo le 19, lungo la provinciale che da La Loggia conduce a Carignano.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, due auto sono entrate in collisione: una Fiat Punto e una Audi Q3.

Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto le persone dalle rispettive auto. Le equipe mediche del 118 hanno provato a rianimare gli occupanti delle due automobili, salvo poi decretarne il decesso.

La strada è chiusa il traffico in entrambe le direzioni di marcia.

