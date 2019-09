Frontale fra due automobili: un uomo è morto, cinque persone ferite

Sabato tragico lungo le strade dell'area metropolitana. Dopo l'incidente mortale di Lanzo del primo pomeriggio odierno, verso le 17.25, una persona - le cui generalità per il momento non sono state ancora rese note - è morta a seguito dello scontro frontale fra due automobili.

E' successo lungo la provinciale che da Cavour conduce a Villafranca Piemonte, all'altezza del bivio di San Luca, al km 4+380, nel territorio di Villafranca Piemonte.

Due le auto coinvolte: una Fiat Uno, condotta da un 52enne, che da Villafranca andava in direzione di Cavour. A bordo anche il padre, 82enne, pensionato di Nichelino. Sull'altra, una Ford Focus, condotta da un 24enne di nazionalità romena, residente a Villafranca. A bordo anche altri due ragazzi, entrambi romeni, di 21 e 35 anni.

Stante la ricostruzione da parte dei carabinieri, la Focus - che viaggiava verso Vigone - ha invaso la corsia opposta, prendendo in pieno la Uno. A seguito dell'impatto è stata colpita una Golf, a bordo della quale c'era una donna di 41 anni di Moretta, che viaggiava assieme alla figlia di 8 anni.

A perdere la vita è stato Francesco Carbonaro, 52enne di Villafranca, mentre il padre è ricoverato al Cto: per lui una prognosi di 90 giorni . Feriti, ma non in modo grave gli occupanti della Focus e della Golf.

Il conducente della Focus è stato arrestato per omicidio stradale.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, con ambulanze ed elicottero, e i vigili del fuoco. Con loro anche i carabinieri della compagnia di Pinerolo che ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

Gallery