Auto si ribalta dopo l'inseguimento, caos all'incrocio: un fermato

Inseguimento per le vie della città con un'auto che alla fine si ribalta. È accaduto oggi, lunedì 10 febbraio 2020, intorno alle 15. La corsa della vettura, un'Audi, è finita in corso Lecce angolo via Giacomo Medici a Torino.

Sul posto gli agenti della questura, la polizia locale e il personale sanitario del 118.

Il passeggero della vettura, un italiano di 30 anni residente a Grugliasco, è stato fermato, mentre il suo complice, conducente, è scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Non c'è stato alcun agente ferito.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++