Perde il controllo dell'auto e finisce nel campo agricolo: miracolosamente illeso

Incidente, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 settembre 2019, lungo la bratella di immissione che collega la rotatoria della palazzina di caccia di Stupinigi, a Nichelino, e la provinciale 143 per Vinovo.

Una Hyundai, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale di Nichelino, è uscita fuori strada ribaltandosi e finendo in un campo agricolo, a margine della bretella.

L'uomo alla guida per fortuna è rimasto illeso.

Durante le operazione di recupero del veicolo, una pattuglia della polizia locale ha dovuto bloccare il traffico per diversi minuti.