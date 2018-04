Auto e moto entrano in collisione: motociclista finisce in ospedale

Incidente, questo pomeriggio, a Ceres, in località Fè.

Una donna di 53 anni, residente a Cirié, in sella ad una moto Honda, è entrata in collisione con un'auto.

A seguito dello scontro, è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un prato.

Per fortuna, nonostante lo spavento, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, anche se è stata trasportata a Cirié per gli accertamenti clinici del caso e la cura delle diverse abrasioni subite.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Venaria per i rilievi del caso.