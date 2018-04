Con l’auto contro il muro di un’azienda: morto un uomo

E’ andato a sbandare in maniera autonoma, per cause ancora da chiarire, contro il muro di un’azienda in via Val della Torre, 125 a Caselette poco dopo le 20. Il conducente 40enne di una Mercedes Slk ha perso la vita a seguito dell’impatto e la strada è rimasta chiusa a lungo. Sul posto sono sopraggiunti due ambulanze, i carabinieri e il sindaco del paese Pacifico Banchieri.

L'uomo stava tornando a casa a Caselette, dopo la Pasquetta, insieme ad alcuni amici a bordo di altre auto. Una ruota avrebbe toccato un marciapiede e poi l'auto sarebbe schizzata contro il muro non lasciando scampo al conducente.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++