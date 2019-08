L'auto sbanda, va contro il guardrail poi finisce fuori strada: morti marito e moglie

Due torinesi sono morti a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio, 11 agosto, verso le 15 sulla corsia nord della Torino-Brescia in direzione del capoluogo piemontese nel comune di Casteggio (Pv).

Il 71enne Alessandro De Cello, per cause da chiarire, avrebbe perso il controllo dell'auto, una Dacia Duster, che è andata a sbattere violentemente contro il guard rail per poi uscire dalla carreggiata e finire in un campo a lato della corsia autostradale.

Insieme all’uomo viaggiava la moglie, Silvia Rizzo di 76 anni. I due sono morti sul colpo e i corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Pavia.

Sulla dinamica di quanto accaduto indagano gli agenti della Polstrada di Alessandria. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.