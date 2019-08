Le cantine bruciano ancora un mese e mezzo dopo l'ultimo incendio: casualità?

È passato appena un mese e mezzo dall'ultimo incendio, avvenuto appunto soltanto il 7 luglio 2019, e per i condomini di via Trieste 73 a Rivarolo Canavese ancora non c'è pace.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 agosto, un nuovo incendio è divampato nelle cantine dello stabile.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Rivarolo Canavese. Le quattro famiglie residenti sono state evacuate per il tempo necessario allo spegnimento dell'incendio.

Le cause del rogo sono da accertare, anche se è da capire se due incendi così ravvicinati possano essere casuali.