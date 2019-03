Azienda avvolta dalle fiamme: operazioni di spegnimento saranno lunghissime

Allarme a Rosta nella serata di oggi, lunedì 4 marzo 2019, per un incendio divampato in una ditta di prodotti chimici per conceria nella zona della statale 25. Si tratta della Lacsa di strada antica di Alpignano.

Sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento saranno molto lunghe anche per il forte vento che spira stasera dalla valle di Susa.

Non si sono verificati feriti né intossicati. Sul posto anche i carabinieri. Le cause del rogo sono da accertare.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++