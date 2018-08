Due ceri lasciati accesi causano un incendio nella chiesetta

Due ceri lasciati accesi hanno causato un incendio nella piccola chiesa di Mocchie, una frazione di Condove, in Val di Susa. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono stati impegnate nello spegnimento del rogo che per fortuna non ha danneggiato in maniera grave l'edificio.

Le fiamme divampate dai ceri si trovavano vicino all'altare e hanno bruciato i cuscini e due panche. Secondo i carabinieri di Susa, informati dell'accaduto, si è trattato semplicemente di una dimenticanza. Esclusa la pista dolosa.