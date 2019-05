Carrozzeria devastata da un incendio: due operai intossicati

Un grave incendio, nel pomeriggio di sabato 25 maggio, ha devastato il capannone di una carrozzeria a Settimo Torinese. Il rogo è divampato attorno alle 16, in strada San Giorgio, all'interno del complesso dell'area Pescarito ma le cause non sono ancora chiare.

Probabilmente però le fiamme sono divampate dai macchinari presenti nell'edificio. Nel tentativo di spegnere l'incendio, due operai sono rimasti intossicati ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Stura, San Maurizio e Volpiano.