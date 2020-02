Fiamme nella pineta, diverse squadre dei vigili del fuoco sul posto da 12 ore

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti ieri sera, mercoledì 19 febbraio, ad Almese per un incendio boschivo. Le azioni di bonifica sono ancora in corso questa mattina, a 12 ore dall’accaduto.

Sul posto la squadra 21 della centrale e le squadre volontarie di Almese e Condove per fronteggiare le fiamme nella pineta lungo la strada tagliafuoco in frazione Rivera, in una zona impervia e dove la vegetazione è molto secca. Collaborano anche numerosi volontari AIB. A coordinare le azioni c'è un direttore delle operazioni di spegnimento.