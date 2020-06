Maltempo nel Torinese: capoluogo imbiancato, strade allagate, chiuso un sottopasso

Dopo l'acquazzone di mercoledì 3 giugno, anche la grandinata che dalle 18 di oggi, domenica 7 giugno, si è abbattuta sul Torinese ha creato forti disagi in molti comuni della provincia. Diverse le zone interessate da nubifragi e grandinate: le Valli di Lanzo e tanti comuni come Torino, Moncalieri (video), Trofarello, Villastellone, Cambiano, Trofarello e Santena dove è risultata completamente allagata via Cavour. Dalle 20.30 circa il violento temporale, nato sul Torinese, si è spostato verso il Piemonte orientale con rovesci anche di forte intensità.

Settimo Torinese: chiuso sottopasso

Il temporale di oggi ha causato l’allagamento del sottopassaggio ferroviario di via Leini a Settimo Torinese. Sono immediatamente intervenuti la polizia municipale e i tecnici di Patrimonio che hanno chiuso il sottopasso al traffico, in attesa dei tecnici Smat per rimuovere l’acqua e ripristinare la regolare circolazione.

Ma dopo la tempesta è spuntato l'arcobaleno e ha dato subito spettacolo. Le foto sono di Salah Ben Maárouf Majdi, Donatella Ardito, Daniela Gasparri, Giorgia Ramada Collin, Andrea Borello, Fabrizio Palma, Luca Brasi, Roberto Barranca, Cristiano Defilippi, Rinaldo Minutella e Etturin

