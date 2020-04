Ladri senza cuore: portano via il defibrillatore destinato a salvare vite

Ladri in azione nella sede del Servizio emergenza anziani (Sea) di via Stradella 203 nella notte di ieri, giovedì 23 aprile 2020. I malviventi, evidentemente senza alcuno scrupolo, hanno portato via un defibrillatore Philips che potrebbe essere utile a salvare delle vite.

“Un atto vile”, dichiara Marcello Segre, presidente dell’associazione italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco onlus -. Tutti i defibrillatori sono registrati nel portale Regione Piemonte per l’eventuale utilizzo anche in caso di soccorso e quindi non hanno un mercato essendo tracciati e facilmente riconducibili al proprietario. Confidiamo nelle forze dell’ordine che come in recenti casi sono riusciti a risalire agli autori del gesto vigliacco. Chiediamo un pentimento e quindi di restituire l’apparecchiatura che può salvare delle vite invitando chiunque ne abbia notizie a informare tempestivamente le autorità”.