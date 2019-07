Raggiunto da alcuni colpi nel corso di una gara di tiro a volo: uomo in ospedale

Paura nel tardo pomeriggio di domenica 14 luglio 2019 al poligono La Franca di Pralormo dove si è verificato un incidente nel corso di una gara amatoriale di tiro a volo che avrebbe potuto avere conseguenze sicuramente più gravi.

Un 46enne di Trofarello è stato raggiunto accidentalmente da alcuni pallini sparati dal fucile di un altro concorrente che, secondo la versione di entrambi, ascoltati dai carabinieri, sarebbero rimbalzati su delle paratie.

L'uomo è tuttora ricoverato all'ospedale di Carmagnola, dove gli hanno estratto i colpi, otto, che lo hanno raggiunto in alcune parti del corpo senza penetrare in profondità. Le sue condizioni non sono gravi ma, vista la dinamica, viene mantenuto in osservazione.

I carabinieri della stazione di Poirino al momento non hanno preso alcun provvedimento nei confronti dell'uomo che ha sparato, un agente di polizia locale in servizio nell'Astigiano, in quanto il reato previsto, lesioni colpose, è procedibile a querela.