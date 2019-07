Esplosioni ripetute ed esalazioni di acido nell'aria: allarme nella ditta

Esplosioni ripetute a partire dalla tarda mattinata di oggi, sabato 13 luglio 2019, nello stabilimento della A2A di corso Kennedy a Robassomero, gestito dalla società Sed.

Nell'azienda, che gestisce lo stoccaggio e il ricondizionamento di rifiuti pericolosi industriali, si è verificata anche una perdita di acido cloridrico, andato in ebollizione per cause da accertare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza, i tecnici dell'Arpa Piemonte (per monitorare la qualità dell'aria), i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Fiano.

Non si sono verificati feriti o intossicati. La gente, però, è stata mantenuta a distanza di sicurezza.

I risultati delle analisi dell'aria

"Le analisi dell'aria (Cov e cloro) - dicono dall'Arpa - fatte con stazioni portatili nelle zone limitrofe dall'azienda non hanno rilevato parametri superamenti sopra la rilevabilità strumentale. I tecnici continuano il monitoraggio post esplosione per la messa in sicurezza delle cisterne interessate dall'esplosione e torneranno in settimana per ulteriori accertamenti".