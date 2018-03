Allarme gelo, trasporti a rischio: ridotta circolazione dei treni regionali

Il piano per contrastare l’emergenza neve è stato attivato nel pomeriggio di oggi anche a Torino città (qui tutte le indicazioni), intanto in Piemonte il gelo e il maltempo porteranno disagi sulla circolazione ferroviaria. Nella giornata di giovedì 1 marzo diversi treni saranno cancellati e si prevedono ritardi.

Rete Ferroviaria Italiana per tentare di arginare il problema, a seguito dell’Allerta Arancione/Rossa per neve in Piemonte e Valle d’Aosta emessa dalla Protezione Civile regionale, il 1 marzo attiverà il livello “emergenza grave” del proprio Piano neve e gelo. In Valle D’Aosta sarà effettuato il 60% del servizio di trasporto. Per i treni a lunga percorrenza confermato l’80% dei servizi alta velocità sulla Torino – Milano – Napoli e il 90% sulla trasversale Torino – Venezia.

Fra le azioni previste anche la riprogrammazione dei servizi ferroviari regionali che saranno ridotti in relazione all’infrastruttura disponibile con questo livello di emergenza. Nello specifico si prevede di effettuare i seguenti servizi:



• Linea (Alba) Bra-Cavallermaggiore : 60%;

• Linea Alessandria-Chivasso : 50%;

• Linea Alessandria – Genova: 40%;

• Linea Alessandria –San Giuseppe - (Savona): 50%;

• Linea Alessandria-Voghera-Piacenza: 50%;

• Linea Arona-Alessandria: 50%;

• Linea Asti-Acqui Terme: 60%;

• Linea Ivrea-Chivasso-Novara: 20%;

• Linea Modane-Susa-Torino-SFM3: 50%;

• Linea Novara-Domodossola: 40%;

• Linea Pinerolo-Torino-Chivasso-SFM2: 40%;

• Linea Santhià-Biella-Novara: 50%;

• Linea Torino Stura-(Bra)-Alba-SFM4: 60%;

• Linea Torino-Alessandria: 50%;

• Linea Torino-Asti-SFM6: 50%;

• Linea Torino-Chivasso-Ivrea: confermato l’intero servizio di trasporto;

• Linea Torino-Cuneo-Ventimiglia: 60%;

• Linea Torino-Fossano-SFM7: 50%;

• Linea Torino-Genova: 80%;

• Linea Torino-Milano: 80%;

• Linea Torino-Savona: 60%.