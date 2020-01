Scoperta un’officina abusiva: i clienti prenotavano le riparazioni via internet

Impianti per la verniciatura delle autovetture, carrozzeria, officina per le riparazioni, immobili per il ricovero delle auto: una fiorente attività, ma completamente abusiva. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Torino a Druento durante un intervento effettuato nei giorni scorsi.

I Finanzieri della Compagnia di Susa, che hanno condotto l’intervento in collaborazione con il personale dell’ARPA Piemonte e della polizia Municipale di Druento, hanno circoscritto l’intera area dove, all’interno di capannoni perfettamente attrezzati, meccanici e carrozzieri effettuavano riparazioni a dispetto di tutte le norme a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente. All’interno dell’officina era impossibile accedere visto che l’intera area era posizionata all’interno di un compendio chiuso e non visibile dall’esterno. I finanzieri hanno accertato che l’attività lavorava sulla clientela fidelizzata che prenotava le prestazioni via internet.

Oltre alle gravi responsabilità legate all’esercizio abusivo dell’attività, i finanzieri hanno anche riscontrato gravi anomalie per quanto attiene lo smaltimento dei residui della lavorazione. Per i militari, il proprietario, un 40enne torinese, nel tempo aveva “alimentato” una vera e propria discarica ambientale di rifiuti pericolosi e potenzialmente nocivi per la salute pubblica.

Gli inquirenti, al loro arrivo, hanno verificato che praticamente l’interno staff aziendale prestava la sua opera totalmente “in nero”, esposto, in tal modo, ad elevati rischi in termini di sicurezza e di garanzie assistenziali. Per le irregolarità riscontrate l’attività è stata chiusa. L’imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Torino per reati ambientali e sanzionato per oltre 70.000 euro. Rimane da valutare l’aspetto fiscale della vicenda.