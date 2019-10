Droga venduta a bordo del camper itinerante, donna arrestata

Continua incessante l'attività antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale carabinieri di Torino. Dopo l'arresto di due italiani, titolari di un maneggio per possesso di marijuana, i carabinieri hanno arrestato una donna che utilizzava un camper parcheggiato all'interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, per stoccare, confezionare e vendere le dosi di marijuana.

Il camper della droga: viavai di giovani di giorno e di notte

Con il suo camper si spostava in tutta l'Italia, molto probabilmente per spacciare la droga, ma questa volta ha parcheggiato il camper nel posto sbagliato, a circa cento metri dalla Stazione carabinieri Torino San Secondo. In particolare nell'area camper del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto. Una 31enne italiana è stata arrestata per possesso di droga.

I carabinieri hanno notato un via vai die ragazzi dal camper, in tutte le ore del giorno e della notte, e un forte odore di marijuana. Per questo i militari hanno effettuato un controllo e successivamente hanno sequestrato circa 300 grammi, tra hashish e marijuana, e la somma in contanti di 10mila euro. La donna ora è in carcere