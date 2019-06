Pomeriggio e serata campali per gli utenti dei treni: ritardi medi di un'ora

Pomeriggio e serata di passione quelli di oggi, lunedì 24 giugno 2019, per gli utenti torinesi, a causa di due distinti episodi che hanno provocato problematiche sia a nord che a sud della provincia.

Prima si guasta un locomotore, poi si blocca un treno merci

Nel tardo pomeriggio un locomotore di un treno regionale della linea Torino-Genova, diretto nel capoluogo piemontese, si è guastato a Trofarello. I tecnici di Trenitalia sono riusciti a farlo ripartire ma il convoglio è stato definitivamente bloccato, insieme a numerosi altri treni provenienti anche da Alessandria, Cuneo e Savona, alla stazione Torino Lingotto in quanto un treno merci è rimasto bloccato sui binari. I convogli hanno accumulato un ritardo medio di un'ora. La circolazione tra Lingotto e Porta Nuova è ripresa alle 20,15.

Treno a fuoco in stazione, passeggeri costretti a scendere

Quasi contemporaneamente alla stazione di Ivrea è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per un treno fermo che ha avuto un principio di incendio a un locomotore. Le persone sono state invitate a viaggiare sui treni successivi. Nessuna conseguenza né per i passeggeri né per il personale. Il treno avrebbe dovuto partire per Aosta ed è stato cancellato.