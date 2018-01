Val Susa e Chisone, boom di turisti: stanze d'hotel piene nelle festività

Bilancio positivo per le stazioni invernali sciistiche piemontesi alla fine di questo periodo festivo. Complici le nevicate e le condizioni favorevoli per la pratica degli sport invernali, secondo i dati forniti direttamente dall'assessorato regionale al Turismo, gran soddisfazione per gli albergatori in Val Susa e Chisone. Le camere delle strutture ricettive sono infatti risultate essere quasi tutte piene con un tasso di occupazione che ha sfiorato il 100% nel ponte di Capodanno.

E sempre nel week-end di San Silvestro, i dati hanno rilevato l'81% di stanze prenotate nell'area del Gran Paradiso. Bene anche nel Cuneese con il 90% grazie all'apertura anticipata di molte piste: stando ai dati aggiornati il 2 gennaio, sulla Riserva Bianca di Limone è stato registrato il +16% delle presenze mentre ad Artesina, il +30%. Molti gli skipass venduti nel Biellese, con un +50% rispetto allo scorso anno e 4000 ticket solo tra il 23 dicembre e il 5 gennaio.

Segnali incoraggianti anche dal Vco: +10% di presenze a San Domenico mentre sono in linea con l'anno scorso, i dati di Macugnaga, 'Domobianca' e San Domenico di Varzo. In Valsesia, camere d'albergo quasi sempre piene al 100% e in media 1.200 passaggi al giorno sulle piste di Scopello e Alpe di Mera.

Nella indagine del Centro studi Cna, in questa stagione, sul podio per crescita di presenze il Piemonte occuperà il terzo posto con il +16%, dietro a Trentino Alto Adige (+19%) e dalla Lombardia (+17%). A seguire, Valle d’Aosta (+14%) Friuli Venezia Giulia (+13%), Veneto (+11%) e le regioni appenniniche, con Toscana ed Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio (+10% complessivo).