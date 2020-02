Manomettono la serratura del furgone per derubare un corriere nel centro città: bloccati

Alle 20 di ieri sera, martedì 4 febbraio, in via Andrea Doria tre persone sono state bloccate dopo aver rubato tre scatoloni contenenti capi di abbigliamento di differenti marche all’interno di un furgone adibito alla consegna della merce in diversi negozi del centro cittadino. I carabinieri della Compagnia di Torino San Carlo hanno arrestato per furto un 56enne e un 59enne residenti a Torino.

A seguito della perquisizione personale e della loro macchina, guidata dalla moglie del 56enne, denunciata per favoreggiamento, i carabinieri hanno sequestrato 5 confezioni di colla cianoacrilica (impiegata per ostacolare il funzionamento delle serrature dei mezzi) e una chiave per bulloni.

La refurtiva è stata recuperata e consegnata ai legittimi proprietari. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se la banda possa aver agito altre volte dopo aver pedinato i corrieri durante le soste per la consegna della merce ai negozi del centro o altrove.