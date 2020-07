Coronavirus, il bollettino del Piemonte: nessun decesso in tutta la regione nelle ultime 24 ore

Buoni i dati che arrivano oggi, domenica 5 luglio, dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Nessun nuovo decesso da covid-19 infatti nelle ultime 24 ore in tutto il Piemonte: il totale si ferma al momento a 4.102 persone morte in tutta la regione, dall'inizio dell'epidemia. Il totale di deceduti risultati positivi al virus, è così suddiviso su base provinciale: 676 Alessandria, 255 Asti, 208 Biella, 394 Cuneo, 366 Novara, 1811 Torino, 221 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 39 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Leggero rialzo dei contagi rispetto a ieri: sono infatti 18 i neo contagiati dal virus in Piemonte, numero che porta a 31.423 in tutto le persone contagliate, di cui 15.914 nella provincia di Torino. Dei 18 nuovi casi, 10 arrivano da screening, 6 contatti di caso, 2 scoperti con indagine in corso. Su 18, 16 sono asintomatici.

Aumentano anche i guariti. Nelle ultime 24 ore, il numero sale a 78, portando il totale a 25.111. Altri 993 sono "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica e in attesa dell'esito del secondo.

Resta stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva, 9, mentre in terapia intensiva sono 226 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 982. I tamponi diagnostici finora processati sono 430.300, di cui 236.538 risultati negativi.