Coronavirus: oggi solo tre morti registrati e appena 11 contagi, diffusione ai minimi termini

Tre nuovi decessi e 11 nuovi contagiati, con ulteriore svuotamento degli ospedali (-2 pazienti in terapia intensiva e -4 negli altri reparti): sono decisamente incoraggianti i dati sulla diffusione del coronavirus in Piemonte per la giornata di oggi, sabato 27 giugno 2020. Si conferma, al momento, una diffisione del virus molto contenuta.

I dati da inizio epidemia

Contagi in Piemonte: 31.322.

Contagi in provincia di Torino: 15.880.

Morti in Piemonte: 4.080.

Morti in provincia di Torino: 1.799.

Guariti in Piemonte: 24.474.

Guariti in provincia di Torino: 12.669.

I dati attuali

Ricoverati in terapia intensiva: 12.

Ricoverati in altri reparti: 303.

In via di guarigione (negativi a un tampone dopo la positività) in Piemonte: 1.265.

In isolamento domiciliare: 1.188.